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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Консейсау о победе «Милана» в Суперкубке: «Это подвиг, игроки сотворили волшебство. У команды есть характер, но чтобы стать вновь великими, нужно больше храбрости»

В финале турнира «россонери» обыграли «Интер» (3:2), уступая по ходу матча со счетом 0:2. В полуфинале «Милан» одержал победу над «Ювентусом» (2:1).

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