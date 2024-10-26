Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил миномет и живую силу ВСУ на донецком направлении

Экипаж танка Т-80БВМ отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск, ведя огонь с закрытой огневой позиции, уничтожил миномет и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расположились в одном из гражданских домов.
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