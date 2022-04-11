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«Рада, что Европа потихоньку начинает просыпаться от угара»: в России разрешили проводить Кубок мира по прыжкам с трамплина

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорт (FIS) предварительно включить в календарь следующего сезона этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле.

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