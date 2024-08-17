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Сенатор Джабаров призвал бить по складам Украины после ударов по Курской области

Сенатор Джабаров призвал бить по складам Украины после ударов по Курской области

Россия должна уничтожать западное оружие сразу, как оно появляется на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью "Ленте.

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