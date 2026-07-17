Российские военные уничтожили в порту Одессы два цеха по сборке беспилотников ВС России сегодня ночью предприняли атаку на портовую инфраструктуру, используемую для.
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Российские военные уничтожили в порту Одессы два цеха по сборке беспилотников ВС России сегодня ночью предприняли атаку на портовую инфраструктуру, используемую для.
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