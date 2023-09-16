В.Путин назвал ввод советских войск в Венгрию и Чехословакию "ошибочным". Но был ли в данном случае прав президент?

Vitaly Arkhipov Категорически нельзя давать оценки прошлому, нас там не было и оценить событие мы не можем. Мы должны изучать прошлое и делать выводы(которые мы не делаем), что бы не повторяться.

Nikolay Zakharov В отличие от комментаторов,я уже был в то время,правда в 56г. ребенком,а 68 уже взрослым молодым,поэтому хорошо помню события в Чехословакии,их беспорядки были инспирированы западными разведками,и осуществлён подкуп Дубчека,который начал водить за нос руководство как СССР,так и руководство Варшавского договора,стала необходимость, ввода войск. договора, никакой ошибки здесь не было. Если бы Россия отреагировала активно на укромайдан и не дала киллерам-провокаторам стрелять,то и не пришлось бы сейчас теряя русских по обе стороны воевать.