Во Франции двое грабителей вынесли ценные вещи из дома пожилой супружеской пары

В Париже супружеская пара пострадала от ограбления в своем доме. Об этом сообщает Actu17. Все произошло 7 декабря в 19-м округе города, когда двое визитеров представились сотрудниками Eau de Paris - компании, отвечающей за водоснабжение в парижских домах, проникли в квартиру и напали на пожилых хозяев.