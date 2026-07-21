Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Минобороны рассказали об атаке объектов военной инфраструктуры ВСУ

В Минобороны рассказали об атаке объектов военной инфраструктуры ВСУ

В министерстве обороны России предоставили сводку по ситуации в зоне специальной военной операции. Так, военнослужащим подразделения группировки «Север» взяли под контроль Волоховское в Харьковской области.

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