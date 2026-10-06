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Настроение ТВ

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Сколько составит сбор за возврат билета на поезд? Кто может остаться без машины? Когда надо оплатить налоги?

Сколько составит сбор за возврат билета на поезд? Кто может остаться без машины? Когда надо оплатить налоги?

УСПЕТЬ ОПЛАТИТЬ НАЛОГИВажное напоминание для всех собственников жилья, земли и автомобилей. Налоги за 2025 год необходимо оплатить до 1 декабря.

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