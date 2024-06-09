Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в Сирии за сутки

ВКС России нанесли удары по четырем базам боевиков в Сирии за сутки

Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

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