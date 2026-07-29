Правительство РФ вводит суточную блокировку счетов по «серым» SIM-картам

МОСКВА (ИА Реалист). Правительство запускает новый рубеж обороны против кибермошенников. 28 июля на первом заседании Оперативного штаба по борьбе с киберпреступностью под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко утверждён пакет срочных мер.
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