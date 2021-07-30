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Российский робот впервые стал охранником в Европе

Российский робот впервые стал охранником в Европе

Немецкое охранное предприятие Security Robotics (входит в группу Ciborius, которая занимается организацией безопасности государственных и частных объектов) объявило о приобретении сервисного робота Promobot от одноименной российской компании.

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