Британия под угрозой моральной капитуляции: обсуждение выхода из Оттавской конвенции набирает обороты Ирина ВальковаНа фоне продолжающейся эскалации глобальной нестабильности и милитаризации Европы, в Великобритании всё громче звучат призывы к выходу из Оттавской конвенции — международного соглашения, запрещающего использование противопехотных мин.
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