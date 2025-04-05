Британия под угрозой моральной капитуляции: обсуждение выхода из Оттавской конвенции набирает обороты Ирина ВальковаНа фоне продолжающейся эскалации глобальной нестабильности и милитаризации Европы, в Великобритании всё громче звучат призывы к выходу из Оттавской конвенции — международного соглашения, запрещающего использование противопехотных мин.