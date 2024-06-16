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Свидомые не заслужили уважения

Бывший президент Украины Зеленский: Киев готов к переговорам, если Россия будет уважать «целостность» УкраиныОбъясню, почему бывший клоун и просроченный президент не прав:а) Пусть объяснит, что такое территория 404 в условиях декоммунизации, т.

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Комментарии
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Сергей Андросов
А кого волнует их челюстность?
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18 час.
ИИ
Иван Иванов
А кто такой Зеленский,почему он ставит условия,вы хохлы хотите посрать и жопу не измазать,за все надо платить.Читай предложения В.В.Путина,откажитесь условия будут другие.
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11 час.

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