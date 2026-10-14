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Регионы России

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Аэропорт Пулково принял более 20 рейсов, перенаправленных из Москвы

Аэропорт Пулково принял более 20 рейсов, перенаправленных из Москвы

Воздушная гавань Пулково приняла в качестве запасного аэродрома более 20 самолётов, следовавших в московские аэропорты.

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