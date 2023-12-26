Тульские отделения Почты России изменят график работы на новогодние праздники

Тульские почтовые отделения сообщили об изменении графика работы в предстоящие новогодние праздники. Так, 31 декабря будут закрыты все отделения Почты России за исключением круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга.
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