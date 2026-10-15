14 октября 2026 года украинские военные столкнулись с неприятным сюрпризом: терминалы Starlink начали отключаться при движении на скорости свыше 160 км/ч.
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