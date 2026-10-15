“President Donald Trump on Thursday said Texas’ incumbent Republican Sen. John Cornyn and conservative commentator Karl Rove should be blamed if GOP Senate nominee Ken Paxton loses to Democrat James Talarico in the Lone Star State,” CNBC reports.
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