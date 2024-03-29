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В Генштабе РФ рассказали о начале весеннего призыва

В Генштабе РФ рассказали о начале весеннего призыва

ТАСС/Евгений Епанчинцев Весенний призыв во всех регионах РФ, за исключением отдельных северных районов, начнется 1 апреля, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский.

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