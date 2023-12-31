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Роналду о том, что стал лучшим бомбардиром 2023-го: «Постараюсь сделать это снова в 2024-м. Я очень помог «Аль-Насру» и сборной Португалии»

Роналду о том, что стал лучшим бомбардиром 2023-го: «Постараюсь сделать это снова в 2024-м. Я очень помог «Аль-Насру» и сборной Португалии»

Португалец забил 54 гола в 2023 году – больше всех. Он опередил Харри Кейна и Килиана Мбаппе на 2 мяча, Эрлинга Холанда – на 4.

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