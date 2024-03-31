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Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Сотни компаний, еще не так давно зарегистрированных на Западе, вернулись домой – в Россию. Этот процесс ускорился за последние месяцы – после вступления в силу новых законов, облегчающих переезд российского капитала на родину.

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Комментарии
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Геннадий Ушаков
То что арестовал Запад с США около 600 мрд $. то это близко к 60 триллионам рублей. То возврат несколько триллионов рублей по мне это капля в море.
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9 час.
Марина Трянина
это частный бизнес, который захватил советские предприятия, решил перерегистрироваться, и эти активы не принадлежат  России....😒
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5 час.
Ингерман Ланская
эти &quot;савейские&quot; предприятия, это отжатые у России камуноидным режимом..... а то, что понастроено камуноидным режимом - разрушено .т.к Даром никому не нужны
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2 час.

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