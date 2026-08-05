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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев молча прошел мимо журналистов в микст-зоне после победы над «Балтикой». Форвард «Зенита» объявил бойкот прессе после публикаций о сыне

Нападающий « Зенита » Александр Соболев проигнорировал журналистов после победы команды над «Балтикой» (1:0) в 1-м туре FONBET Кубка России.

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