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Титов встал на защиту иностранных трудовых мигрантов

Титов встал на защиту иностранных трудовых мигрантов

По словам Титова мигранты совершают меньше преступлений, чем граждане России.Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встал на защиту иностранных трудовых мигрантов, ссылаясь на то, что граждане России совершают больше преступлений, чем они.

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