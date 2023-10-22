Карабах, Украина, Израиль. Где рванёт следом?

Арабские погромы в Европе и военное положение в США — неоконы «умоются кровью» Андрей Захарченко Фото: Zum/TASS Материал комментируют: Владимир Можегов Игорь Николайчук Владимир Ильич Ленин, впервые сформулировав понятие «революционная ситуация» и последовательно раскрывая его в последующих трудах, в итоге выделил три главных объективных и субъективных ее признака.