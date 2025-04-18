Убийца таксиста пришёл с повинной спустя 12 лет. Школьник поджёг пункт полиции: какие происшествия произошли 18 апреля

Рассказываем, какие происшествия произошли в пятницу, 18 апреля.Школьник поджёг пункт полиции В Москве 13-летний подросток поджёг участковый пункт полиции №48 по Рязанскому районе, который находится на улице Михайлова, по указке украинских мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии