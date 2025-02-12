Банда «медиков» обманула несколько десятков пенсионеров в Москве и Петербурге

Теперь злоумышленники предстанут перед судом В Петербурге перед судом предстанут «медики», обманувшие несколько десятков пожилых жителей двух столиц, сообщает 12 февраля пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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