Горит лес прямо сейчас: в Бухте Инал в Краснодарском крае эвакуируют людей с баз отдыха

Горит лес прямо сейчас: в Бухте Инал в Краснодарском крае эвакуируют людей с баз отдыхаВ бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края эвакуируют близлежащие базы отдыха из-за возгорания на горе на 1-м участке центрального пляжа, сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
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