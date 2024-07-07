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Живая Кубань

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Горит лес прямо сейчас: в Бухте Инал в Краснодарском крае эвакуируют людей с баз отдыха

Горит лес прямо сейчас: в Бухте Инал в Краснодарском крае эвакуируют людей с баз отдыха

Горит лес прямо сейчас: в Бухте Инал в Краснодарском крае эвакуируют людей с баз отдыхаВ бухте Инал Туапсинского района Краснодарского края эвакуируют близлежащие базы отдыха из-за возгорания на горе на 1-м участке центрального пляжа, сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

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