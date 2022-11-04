Страна и люди

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    Они будут вспарывать животы нашим ребятам, а мы будем оглядываться на Запад, которому мы просто ненавистны, но их пок...Клан Зеленских об...
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    сколько же ещё тварей во власти ,если на недвижимости в Москве зеленский продолжает зарабатывать.Клан Зеленских об...
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 04.11.2022 день

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 04.11.2022 день

ФОТО: IMAGO STOCK&PEOPLE/GLOBALLOOKPRESS РОССИЯ И США ВХОДЯТ В КЛИНЧ. ЦЕЛИ НИКТО НЕ СКРЫВАЕТ, СВО - ЭТО ПЕРВЫЙ ПОЛИГОН Клинч - техника сдерживания противника в единоборствах, когда боец плотно прижимается к сопернику и обхватывает его руками.

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