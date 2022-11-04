ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 04.11.2022 день

Страна и люди

ФОТО: IMAGO STOCK&PEOPLE/GLOBALLOOKPRESS РОССИЯ И США ВХОДЯТ В КЛИНЧ. ЦЕЛИ НИКТО НЕ СКРЫВАЕТ, СВО - ЭТО ПЕРВЫЙ ПОЛИГОН Клинч - техника сдерживания противника в единоборствах, когда боец плотно прижимается к сопернику и обхватывает его руками.