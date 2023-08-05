Видео полыхающего университета в Донецке поле обстрела кассетными боеприпасами

Г Галина Пусть Путин заберет свои слова данные им Беннету в том,что он не будет устранять зеленского обратно.Когда этот зеленый клоун будет знать,что его никчемную жизнь могут оборвать в любую секунду,даже в его офисе,даже в его постели,тогда он утихнет в реализации своих больных фантазий.Просто безнаказанность порождает новые преступления.

Андрей Баранников Даже мой Кот смётся над такими, как вы, рассуждающих, что это по приказу Зефюрера обстреливаются мирные жители и происходит террор) Он там никто и звать его никак, чуть ли не каждым отделением всу-шников командуют англичане и американцы, других там НЕТ, как и НЕТ другого бандеровского военного командования НЕподчиняющегося англо саксам -- зарубите у себя на носу или напишите на лбу!