Нацисты ВСУ обстреляли в Донецке университет экономики и торговли кассетными снарядами, которые им щедро поставил Байден, так как у них закончились обычные конвенциональные, осколочно-фугасные и другие.
Видео полыхающего университета в Донецке поле обстрела кассетными боеприпасами
Комментарии
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Г
Галина
Пусть Путин заберет свои слова данные им Беннету в том,что он не будет устранять зеленского обратно.Когда этот зеленый клоун будет знать,что его никчемную жизнь могут оборвать в любую секунду,даже в его офисе,даже в его постели,тогда он утихнет в реализации своих больных фантазий.Просто безнаказанность порождает новые преступления.
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11 час.
Андрей Баранников
Даже мой Кот смётся над такими, как вы, рассуждающих, что это по приказу Зефюрера обстреливаются мирные жители и происходит террор) Он там никто и звать его никак, чуть ли не каждым отделением всу-шников командуют англичане и американцы, других там НЕТ, как и НЕТ другого бандеровского военного командования НЕподчиняющегося англо саксам -- зарубите у себя на носу или напишите на лбу!
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9 час.
Андрей Баранников
Тогда вна Украине никого не надо брать в плен, кроме сдающихся в плен поворов, шофёров и банщиков)) Только на наших ребят, (которых я считаю всех Героями до одного) кого-то надо менять, особенно на раненных российских солдат, ведь их там не лечат...
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8 час.
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