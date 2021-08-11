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Гайд по быстрой прокачке уровня в New World — советы и способы, как получить много опыта в игре

Гайд по быстрой прокачке уровня в New World — советы и способы, как получить много опыта в игре

Основным занятием в MMORPG New World является прокачка вашего персонажа. Делая его сильнее, вы откроете доступ к высокоуровневому контенту, и в этом гайде мы расскажем о способах, которые позволят вам получить необходимый опыт как можно скорее.

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