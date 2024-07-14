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Царьград

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В Ростовской области впервые найдена абрикосовая тля

В Ростовской области впервые найдена абрикосовая тля

Вредитель, как следует из данного ему названия, угрожает определённому виду растений.На территории Ростовской области и Донецкой народной республики учёные донецкого ботанического сада впервые обнаружили особей абрикосовой тли.

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