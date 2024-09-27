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Главное за ночь 27 сентября

Главное за ночь 27 сентября

Российская ПВО за ночь уничтожила девять украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской — об этом сообщили в Минобороны России.

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