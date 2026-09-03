В СФ рассказали об "элите" российского фондового рынка

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Элитой" российского фондового рынка сегодня являются компании, которые быстро адаптировались к внешним изменениям, а также ориентированы на внутренний рынок, в частности банки и компании, работающие в IT-направлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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