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ТАСС

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В СФ рассказали об "элите" российского фондового рынка

В СФ рассказали об "элите" российского фондового рынка

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Элитой" российского фондового рынка сегодня являются компании, которые быстро адаптировались к внешним изменениям, а также ориентированы на внутренний рынок, в частности банки и компании, работающие в IT-направлениях.

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