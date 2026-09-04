Суд Ростова вынес длительные сроки по делу о захвате заложников в СИЗО

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о захвате заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону в 2024 году.
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