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Регионы России

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Суд Ростова вынес длительные сроки по делу о захвате заложников в СИЗО

Суд Ростова вынес длительные сроки по делу о захвате заложников в СИЗО

Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о захвате заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону в 2024 году.

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