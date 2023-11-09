Shot: Лидер «Ногу свело!» Покровский не может продать квартиру в Москве

Перебравшийся в Нью-Йорк (США) лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* не может продать квартиру в Москве — покупатели отказываются от сделки, как только узнают, кто является владельцем недвижимости.
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