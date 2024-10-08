Половина россиян повысили уровень заработка за последние полгода

Каждый пятый россиянин (20%) получает повышение раз в 1-2 года. Почти столько же (19%) респондентов никогда не продвигались по карьерной лестнице и такое же количество опрошенных не делали этого уже более пяти лет.
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