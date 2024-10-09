Закон о лишении прав за сокрытие госномеров одобрили в Совфеде

Совет Федерации проголосовал за принятие закона, согласно которому за использование устройств, позволяющих скрыть государственный номер машины, автовладельцу будет грозить лишение водительского удостоверения на срок до 1,5 лет.
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