Лантратова: в России нужно ввести лицензии для частных домов престарелых

В России важно ввести лицензии для частных домов престарелых. С такой инициативой в интервью Life.ru выступила Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ABC: адвокаты пер...
- Каллас: Евросоюз ...
- ЮЗ Стефанчук: Киев о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым