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«Ливерпуль», «Бавария» и «Лацио» следят за хавбеком «Порту» Витиньей. Отступные – 40 млн евро

Полузащитник «Порту» Витинья привлек внимание ведущих европейских клубов. Как сообщает Sport Witness со ссылкой на O Jogo, несколько крупных команд начали подготовку к возможному трансферу, и в их число входит «Ливерпуль».

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