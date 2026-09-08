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Когда будет Рождество Богородицы в 2026 году и в чем радостная суть этого праздника

Когда будет Рождество Богородицы в 2026 году и в чем радостная суть этого праздника

Православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. Дата этого церковного праздника из года в год не меняется: она не привязана к Пасхе и имеет твердое место в календаре.

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