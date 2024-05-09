Истории Победы: крошечная записная книжечка

В честь Дня Победы наши коллеги с «ТОП Тверь» запустили праздничную рубрику – «Истории Победы», в которой рассказывают читателям интересные и уникальные истории жителей Тверской области, которые так или иначе связаны с Великой Отечественной войной.
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