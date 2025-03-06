Рубль опять подешевел. Курсы доллара и евро на 6 марта

Российская валюта подешевела к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 марта 2025 года, составляет 89,7878 рубля (прежнее значение — 89,2448 рубля), официальный курс евро — 95,7035 рубля (предыдущий показатель — 93,9034 рубля).
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