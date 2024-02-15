Начальник штаба «Азова»* раскритиковал ВСУ за действия в Авдеевке

АВДЕЕВКА, 15 февраля, ФедералПресс. Начальник штаба украинской националистической бригады «Азов»*, майор Богдан Кротевич прокомментировал ситуацию в Авдеевке, куда недавно перебросили 3-ю штурмовую бригаду ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии