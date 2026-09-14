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Царьград

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Актер Бондаренко и Алехина стали родителями третий раз 6 сентября

Актер Бондаренко и Алехина стали родителями третий раз 6 сентября

Актер Станислав Бондаренко и Аурелия Алехина 6 сентября в третий раз стали родителями. Их дочь родилась преждевременно.

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