Эстонцы в глубоком тылу Украины

Я вот попрошу с ходу не ржать, но есть ощущение, что оглашенное вчера эстонцами намерение проникнуть хохлам войсками куда-то в глубокий тыл (гусары, молчать) имеет много больше шансов реализоваться, чем все, что в европах по этому вопросу заявляли ранее.