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Царьград

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В Донецк вернулись 90-е: "Дельцы и деляги всех мастей снуют" – выводы бойцов батальона "Восток"

В Донецк вернулись 90-е: "Дельцы и деляги всех мастей снуют" – выводы бойцов батальона "Восток"

"Запахло деньгами - и поманило всех, кто и название города не знал или успел забыть. И приезжают с повадками и выражением лица, призванными сходу внушить мысль, что имеем дело с хозяевами", - так ситуацию в Донецке видят бойцы батальона "Восток".

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