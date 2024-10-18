В Донецк вернулись 90-е: "Дельцы и деляги всех мастей снуют" – выводы бойцов батальона "Восток"

"Запахло деньгами - и поманило всех, кто и название города не знал или успел забыть. И приезжают с повадками и выражением лица, призванными сходу внушить мысль, что имеем дело с хозяевами", - так ситуацию в Донецке видят бойцы батальона "Восток".