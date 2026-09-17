Ноутбуки обжигают детей

Подросток из Великобритании попал в неотложку с чем-то похожим на спонтанную гематому на животе. Травм не было, анализы в норме, объяснения не находилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Смартфоны и ноутб...
- «ЦОДы судного дня...
- Как наш мозг прин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым