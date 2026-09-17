Нескучные техно...
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Нескучные технологии

322 подписчика

Ноутбуки обжигают детей

Ноутбуки обжигают детей

Подросток из Великобритании попал в неотложку с чем-то похожим на спонтанную гематому на животе. Травм не было, анализы в норме, объяснения не находилось.

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