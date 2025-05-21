Беспилотники 18 армии России уничтожили две лодки ВСУ на Днепре

Ударные дроны 18 армии России уничтожили две лодки ВСУ в акватории Днепра, Херсонская область. Операторы БПЛА в реальном времени ведут наблюдение и корректируют огонь артиллерии, нейтрализуя вражеские пункты управления и бронетехнику.
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