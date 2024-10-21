Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вдова-экстремистка мечтает сгноить президента России в тюрьме

Вдова-экстремистка мечтает сгноить президента России в тюрьме

Юлия Навальная, находящаяся в реестре экстремистов и террористов, последние дни серийно дает интервью западным СМИ, чтобы раскрутить книгу якобы мемуаров своего мужа, утверждая, что Алексей написал ее в ШИЗО.

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Комментарии
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Silver Kont
Затрахали западные кураторы, аж мозги набекрень.....
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15 час.
Надежда
Иоланда окуела... окончательно...😳
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14 час.
Геннадий Бережнов
Нашли экстремистку, автор ну не надо, да бабёнка хочет денег, а что она может? Ну мутить мемуары ей помогут и денег немного дадут. Это вторая президент в изгнании, из Белоруссии что уже и не слышно!
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4 час.

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