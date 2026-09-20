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Царьград

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Андрей Воробьев: В Истре и Раменском повреждены здания после атаки

Андрей Воробьев: В Истре и Раменском повреждены здания после атаки

В результате атаки дронов в Истре повреждены жилое здание и предприятие, сообщил Андрей Воробьев. В ночь на 20 сентября в Подмосковье два человека погибли и шесть ранены.

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